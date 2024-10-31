Чингиз Капин разместил фото со звездой "Перекрестка", снятое 25 лет назад
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Казахстанский актер Чингиз Капин заставил поностальгировать соцсети, разместив редкое фото 25-летней давности с коллегой по съемочной площадке, передает NUR.KZ.
"Чингиз Капин и Бахытжан Альпеисов 25 лет назад", - прокомментировал актер архивное фото.
На снимке Чингиз совсем еще мальчишка, он сидит и смотрит на камеру с открытой и искренней улыбкой.
Рядом с ним - опытный коллега по съемочной площадке, звезда сериалов "Перекресток" и "Саранча", заслуженный деятель Казахстана Бахытжан Альпеисов. Теплое фото не могло не навеять ностальгию на подписчиков Капина.
Напомним, в Сети удивились внешнему сходству Асель Сагатовой и Чингиза Капина. Позже актеры перевоплотились в сестер-близнецов из индийского фильма "Зита и Гита" и повеселили пользователей Казнета.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2181287-chingiz-kapin-razmestil-foto-so-zvezdoy-perekrestka-snyatoe-25-let-nazad/