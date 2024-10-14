Асель Сагатова и Чингиз Капин перевоплотились в сестер-близнецов из фильма "Зита и Гита" (видео)

Казахстанские актеры Асель Сагатова и Чингиз Капин разыграли своих подписчиков, перевоплотившись в героев легендарного индийского фильма "Зита и Гита", передает NUR.KZ.

Ранее в Сети удивились внешнему сходству Сагатовой и Капина. Актеры решили сыграть отрывок из индийского фильма "Зита и Гита" про девушек-близнецов, разлученных в детстве. Фильм вышел на экраны в начале 70-х и был популярен не только в Индии, но и в Советском Союзе.

"Вы просили - мы сделали. Зита или Гита? Какую еще пародию хотели бы увидеть?" - спросила своих подписчиков Асель Сагатова.

Фанаты знатно повеселились, они признались, что не сразу поняли, что в сари был Чингиз Капин.

"Я не сразу поняла, где Асель", "Ой, не могу, это очень смешно", "Ждем следующую серию", "Как вы похожи", "Как брат с сестрой", "Красавчики", - написали поклонники и звездные коллеги актеров.