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Асель Сагатова и Чингиз Капин перевоплотились в сестер-близнецов из фильма "Зита и Гита" (видео)

Опубликовано:

Чингиз Капин и Асель Сагатова
Чингиз Капин и Асель Сагатова. Кадр из видео: instagram.com/asselsagatova

Казахстанские актеры Асель Сагатова и Чингиз Капин разыграли своих подписчиков, перевоплотившись в героев легендарного индийского фильма "Зита и Гита", передает NUR.KZ.

Ранее в Сети удивились внешнему сходству Сагатовой и Капина. Актеры решили сыграть отрывок из индийского фильма "Зита и Гита" про девушек-близнецов, разлученных в детстве. Фильм вышел на экраны в начале 70-х и был популярен не только в Индии, но и в Советском Союзе.

"Вы просили - мы сделали. Зита или Гита? Какую еще пародию хотели бы увидеть?" - спросила своих подписчиков Асель Сагатова.

Фанаты знатно повеселились, они признались, что не сразу поняли, что в сари был Чингиз Капин.

"Я не сразу поняла, где Асель", "Ой, не могу, это очень смешно", "Ждем следующую серию", "Как вы похожи", "Как брат с сестрой", "Красавчики", - написали поклонники и звездные коллеги актеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2173777-asel-sagatova-i-chingiz-kapin-perevoplotilis-v-sester-bliznecov-iz-filma-zita-i-gita-video/

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