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"Как брат и сестра": в Сети удивились внешнему сходству Асель Сагатовой и Чингиза Капина (видео)

Опубликовано:

Чингиз Капин и Асель Сагатова
Чингиз Капин и Асель Сагатова. Кадр из видео: instagram.com/asselsagatova

Казахстанcкие актеры Асель Сагатова и Чингиз Капин задорно станцевали на камеру. Фанатов в соцсети удивил тот факт, что они оказались очень похожи внешне, передает NUR.KZ.

"Думаете, похожи с Чингизом Капиным?" - спросила Асель свою аудиторию в Instagram.

На видео молодые люди танцуют под хит Modern Talking Brother Louie и улыбаются, глядя в камеру.

"Очень похожи, я только заметила, почему?", "Фильм можно снять, где Чингиз с Асель брат и сестра, а папа Ерик Жолжаксынов", "Очень похожи, прям брат и сестра", "Фильм про близнецов нужно снять, которые не знали друг о друге", "Вы не то что похожи, вы копия друг друга, я всегда думала, что он ваш братишка", - высказались в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2167491-kak-brat-i-sestra-v-seti-udivilis-vneshnemu-shodstvu-asel-sagatovoy-i-chingiza-kapina-video/

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