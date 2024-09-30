"Как брат и сестра": в Сети удивились внешнему сходству Асель Сагатовой и Чингиза Капина (видео)
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Казахстанcкие актеры Асель Сагатова и Чингиз Капин задорно станцевали на камеру. Фанатов в соцсети удивил тот факт, что они оказались очень похожи внешне, передает NUR.KZ.
"Думаете, похожи с Чингизом Капиным?" - спросила Асель свою аудиторию в Instagram.
На видео молодые люди танцуют под хит Modern Talking Brother Louie и улыбаются, глядя в камеру.
"Очень похожи, я только заметила, почему?", "Фильм можно снять, где Чингиз с Асель брат и сестра, а папа Ерик Жолжаксынов", "Очень похожи, прям брат и сестра", "Фильм про близнецов нужно снять, которые не знали друг о друге", "Вы не то что похожи, вы копия друг друга, я всегда думала, что он ваш братишка", - высказались в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2167491-kak-brat-i-sestra-v-seti-udivilis-vneshnemu-shodstvu-asel-sagatovoy-i-chingiza-kapina-video/
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