"Королева турецкой драмы": беременная Неслихан Атагюль показала фото из Египта
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Турецкая актриса Неслихан Атагюль, звезда сериала "Черная любовь", ожидающая первенца, продемонстрировала большой живот на новых фотографиях, снятых в Египте, передает NUR.KZ.
В конце лета стало известно, что Неслихан Атагюль и ее супруг, актер Кадир Догулу, ждут первенца. Немногим позже актриса показала округлившийся живот.
Звезда сериала "Черная любовь" показала, как отдыхает в Египте. Актриса запечатлелась возле реки Нил, а также в пустыне.
"Дорогая, приезжай в Россию, в Санкт-Петербург", "Как вам идет беременность", "Принцу в ее утробе очень повезло, его мать - королева турецкой драмы", "Спасибо, дорогая, что радуешь своих поклонников новыми фото, это делает нас немного счастливее", - высказались поклонники на разных языках мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2179565-koroleva-tureckoy-dramy-beremennaya-neslihan-atagyul-pokazala-foto-iz-egipta/