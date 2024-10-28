"Королева турецкой драмы": беременная Неслихан Атагюль показала фото из Египта

Турецкая актриса Неслихан Атагюль, звезда сериала "Черная любовь", ожидающая первенца, продемонстрировала большой живот на новых фотографиях, снятых в Египте, передает NUR.KZ.

В конце лета стало известно, что Неслихан Атагюль и ее супруг, актер Кадир Догулу, ждут первенца. Немногим позже актриса показала округлившийся живот.

Звезда сериала "Черная любовь" показала, как отдыхает в Египте. Актриса запечатлелась возле реки Нил, а также в пустыне.

"Дорогая, приезжай в Россию, в Санкт-Петербург", "Как вам идет беременность", "Принцу в ее утробе очень повезло, его мать - королева турецкой драмы", "Спасибо, дорогая, что радуешь своих поклонников новыми фото, это делает нас немного счастливее", - высказались поклонники на разных языках мира.