"Мы счастливы": звезда "Черной любви" Неслихан Атагюль ждет первенца
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Звезда турецких сериалов "Черная любовь", "Дочь посла" Неслихан Атагюль ждет первенца. 31-летняя актриса сообщила о радостном событии в своем Instagram, передает NUR.KZ.
Неслихан разместила теплое фото в своем блоге, на котором сидит на шезлонге, закрыв глаза, и гладит живот. Видно, как будущая мама счастлива.
Отметим, что звезды турецкого кино Неслихан Атагюль и Кадир Догулу поженились в 2016 году, поклонники все эти годы ждали пополнения в их семье и наконец дождались.
"Нам хотелось бы еще какое-то время сохранить это счастье в тайне. Честно говоря, это было наше право… Короче: мы счастливы, довольны и нам хорошо", - отметила она, отключив комментарии под постом.
Не так давно звезда сериала "Черная любовь" порадовала теплыми кадрами с мужем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2141661-my-schastlivy-zvezda-chernoy-lyubvi-neslihan-atagyul-zhdet-pervenca/