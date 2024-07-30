"Мы счастливы": звезда "Черной любви" Неслихан Атагюль ждет первенца

Звезда турецких сериалов "Черная любовь", "Дочь посла" Неслихан Атагюль ждет первенца. 31-летняя актриса сообщила о радостном событии в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Неслихан разместила теплое фото в своем блоге, на котором сидит на шезлонге, закрыв глаза, и гладит живот. Видно, как будущая мама счастлива.

Отметим, что звезды турецкого кино Неслихан Атагюль и Кадир Догулу поженились в 2016 году, поклонники все эти годы ждали пополнения в их семье и наконец дождались.

"Нам хотелось бы еще какое-то время сохранить это счастье в тайне. Честно говоря, это было наше право… Короче: мы счастливы, довольны и нам хорошо", - отметила она, отключив комментарии под постом.

Не так давно звезда сериала "Черная любовь" порадовала теплыми кадрами с мужем.