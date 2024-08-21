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Ожидающая первенца Неслихан Атагюль показала округлившийся живот на новых фото

Опубликовано:

Неслихан Атагюль
Неслихан Атагюль. Фото: instagram.com/neslihanatagul

Турецкая кинозвезда Неслихан Атагюль показала округлившийся живот на новых фото. Актриса заявила, что переживает самый счастливый период в своей жизни, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце июля 31-летняя Неслихан Атагюль сообщила, что ждет первенца. Звезда турецких сериалов "Черная любовь", "Дочь посла", "Два лица Стамбула" поделилась новыми фото, на которых выглядит очень счастливой.

В карусели можно увидеть снимок, где актриса сидит на коленях у мужа - актера Кадира Догулу, прислонив к нему голову и умиротворенно закрыв глаза.

"Я счастлива! Очень! Мы очень счастливы с моим мужем, моей семьей и нашим ребенком, которого мы ждем с волнением. Спасибо за ваши добрые пожелания, молитвы и поддержку. Мы рады приветствовать вас!" - написала Неслихан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2151430-ozhidayushchaya-pervenca-neslihan-atagyul-pokazala-okruglivshiysya-zhivot-na-novyh-foto/

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