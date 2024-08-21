Ожидающая первенца Неслихан Атагюль показала округлившийся живот на новых фото

Турецкая кинозвезда Неслихан Атагюль показала округлившийся живот на новых фото. Актриса заявила, что переживает самый счастливый период в своей жизни, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце июля 31-летняя Неслихан Атагюль сообщила, что ждет первенца. Звезда турецких сериалов "Черная любовь", "Дочь посла", "Два лица Стамбула" поделилась новыми фото, на которых выглядит очень счастливой.

В карусели можно увидеть снимок, где актриса сидит на коленях у мужа - актера Кадира Догулу, прислонив к нему голову и умиротворенно закрыв глаза.

"Я счастлива! Очень! Мы очень счастливы с моим мужем, моей семьей и нашим ребенком, которого мы ждем с волнением. Спасибо за ваши добрые пожелания, молитвы и поддержку. Мы рады приветствовать вас!" - написала Неслихан.