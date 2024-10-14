"Так на нее похожи": трижды мама Карди Би показала детей в соцсети

32-летняя американская хип-хоп исполнительница Белкалис Альманзар, известная под псевдонимом Карди Би, показала фото с тремя детьми в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, в сентябре Карди Би стала мамой в третий раз. Она показала первые фото новорожденной дочери, а также ее отца - рэпера Offset, о расставании с которым сообщала прошлой зимой.

На этот раз певица показала в карусели фото с тремя детьми. Она продемонстрировала фигуру в розовом приталенном платье на шнуровке.

Артистка выразила благодарность своим читателям за любовь и поздравления, которые услышала в день рождения. 11 сентября ей исполнилось 32 года.

"Вся любовь, которую вы мне посылали, и все посты, которые вы делали, чтобы поздравить меня, никогда не могли остаться незамеченными! Вы действительно одни на миллион!" - отметила она.

"Карди — яркий пример того, что для определения вашего счастья не нужен мужчина", "Этот мужчина думает, что он "победил", но дети Карди так на нее похожи", "Детки так быстро растут, прекрасная семья", - отметили в Сети.