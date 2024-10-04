"Хорошо, когда нет так много филлеров": Инстасамка удивила стильным образом
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Популярная блогерша и исполнительница Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, показалась в Instagram в сдержанном образе "тотал блэк", передает NUR.KZ.
Летом Инстасамка рассказала, что удалила филлер - исполнительница показала фотографию с отекшими после процедуры губами. Теперь исполнительница хита "За деньги да" предстала перед публикой в более натуральном виде - в закрытом полупрозрачном платье черного цвета.
Пост Дарья подписала смайликом в форме сердечка.
"Красавица", "Огонь", "Как тебе хорошо, когда нет так много филлеров", "Королева", "Не, ну лучшая", "Мать", "Последняя фотография - любовь", "Черная вдова", "Стиль классный", - написали восхищенные фанаты в комментариях под публикацией.
Этим летом пользователи Сети высмеивали фотографии Зотеевой в купальнике - пропорции показались им неестественными.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169789-horosho-kogda-net-tak-mnogo-fillerov-instasamka-udivila-stilnym-obrazom/
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