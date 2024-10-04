"Хорошо, когда нет так много филлеров": Инстасамка удивила стильным образом

Популярная блогерша и исполнительница Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, показалась в Instagram в сдержанном образе "тотал блэк", передает NUR.KZ.

Летом Инстасамка рассказала, что удалила филлер - исполнительница показала фотографию с отекшими после процедуры губами. Теперь исполнительница хита "За деньги да" предстала перед публикой в более натуральном виде - в закрытом полупрозрачном платье черного цвета.

Пост Дарья подписала смайликом в форме сердечка.

"Красавица", "Огонь", "Как тебе хорошо, когда нет так много филлеров", "Королева", "Не, ну лучшая", "Мать", "Последняя фотография - любовь", "Черная вдова", "Стиль классный", - написали восхищенные фанаты в комментариях под публикацией.

Этим летом пользователи Сети высмеивали фотографии Зотеевой в купальнике - пропорции показались им неестественными.