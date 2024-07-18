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"Наигралась": Инстасамка показала пугающие последствия удаления филлера из губ

Опубликовано:

Инстасамка
Инстасамка. Фото: instagram.com/instasamka

Популярная исполнительница Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, опубликовала фотографии с отекшими на половину челюсти губами, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "За деньги да" показала страшные последствия избавления от филлеров в губах. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

24-летняя рэперша опубликовала серию снимков, на которых видны раздутые на половину челюсти губы. По словам знаменитости, отек — это последствия удаления филлера из губ.

"Убрала губы, девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь, осталось брови вернуть", - гласит подпись Зотеевой.

Поклонники посоревновались в креативности в комментариях.

"Укуси меня, пчела", "Дашуль, ну зачем так сильно было убирать? Совсем тоненькие теперь", "А где натуральное?", "Даша, ты что, лопнут потом же", "Наконец-то родной размер", "Что за две ниточки, делай больше", - написали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2136258-naigralas-instasamka-pokazala-pugayushchie-posledstviya-udaleniya-fillera-iz-gub/

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