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"Попа больше головы": фото Инстасамки в купальнике высмеяли в Сети

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Инстасамка
Инстасамка. Фото: instagram.com/instasamka

Рэперша Инстасамка опубликовала фото в купальнике с отдыха - исполнительница провела его в Таиланде. Некоторые пользователи высмеяли внешний вид звезды, передает NUR.KZ.

Кадры из отпуска появились в профиле Инстасамки в Instagram. На них Даша позировала в слитном купальнике с принтом 18+, демонстрируя спортивную фигуру. Волосы она уложила в низкий пучок и дополнила образ солнцезащитными очками.

Некоторые подписчики раскритиковали внешний вид рэперши, особенно ее ягодицы.

"Попа больше головы", "Так некрасиво, импланты - ужас", "Ягодицы какие-то неестественные", "Фу, силикон", "Самой-то нравится?", "Сомнительно, но окей", - писали они.

Однако большинство поклонников певицы восхитились ее внешним видом.

"Красотка", "Почему нельзя лайкнуть каждое фото отдельно...", "Хочу быть оператором", "Слишком сексуально", "Самая hot", - поддержали певицу они.

По информации "Вокруг ТВ", Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева) родилась 11 мая 2000 года в городе Тобольске Тюменской области.

Когда девочка училась в 10-м классе, она решила бросить учебу, чтобы заниматься тем, что ей действительно интересно. В 2016 году Дарья создала блог в Instagram, где сначала просто выкладывала свои фотографии, а затем под ником "Президентша" начала создавать короткие смешные видеоролики, в которых другие девушки могли узнать себя.

Вскоре Дарья сменила псевдоним на более вызывающий — INSTASAMKA, и вместе с этим пришли и перемены в образе: у девушки появилось множество татуировок, открытых нарядов и откровенных поз.

В 2019 году Дарья решила заняться музыкой: 19 июня она выпустила свой первый альбом — Born to flex.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2120835-popa-bolshe-golovy-foto-instasamki-v-kupalnike-vysmeyali-v-seti/

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