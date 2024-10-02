Street style: Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров прогулялись по Алматы в ярких нарядах

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова и ее молодой человек, экстрим-блогер Сакен Кагаров прогулялись по Алматы в оригинальных нарядах, передает NUR.KZ.

Этим летом Айжулдыз Адайбекова раскрыла личность своего парня - им оказался экстрим-блогер Сакен Кагаров. Позже Адайбекова с парнем запечатлелись с казахстанским флагом на Олимпиаде в Париже.

На этот раз молодые люди прогулялись по улицам Алматы, фото Айжулдыз поделилась в своем блоге. На них были яркие костюмы в стиле street style.

"Говорят, это стрит-стайл?" - отметила актриса.

Балжан Бидаш, Акерке Буркитбай, Жазира Еркин, Фариза Ескермес и другие знаменистости прокомментировали их снимки.

"Что за прекрасный симбиоз", "Особенный тандем", "Айжулдыз ни на кого не похожа, со своим вкусом и стилем", "Идеальная пара", "Гармонично", - написали им фанаты.