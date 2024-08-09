Айжулдыз Адайбекова с парнем запечатлелись с казахстанским флагом на Олимпиаде в Париже
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Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова и ее молодой человек, экстрим-блогер Сакен Кагаров, прилетели в Париж в разгар Олимпиады и вышли на улицы с флагом Казахстана, передает NUR.KZ.
В столице Франции Айжулдыз и Сакен недавно, но уже успели многое - запечатлелись у главных достопримечательностей, поели огромный круассан, а самое главное - посетили Олимпийские игры, которые сейчас активно проходят в Париже.
Фотографии появились в Instagram-аккаунте актрисы - на одном из снимков пара запечатлелась в центре города, гордо держа в руках большой флаг Казахстана, который развевался на ветру.
"Два охотника за мечтами", - подписала публикацию Адайбекова.
После того, как Айжулдыз Адайбекова рассекретила личность своего избранника, она регулярно публикует фотографии с ним, которые вызывают восторг у поклонников ее творчества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146929-ayzhuldyz-adaybekova-s-parnem-zapechatlelis-s-kazahstanskim-flagom-na-olimpiade-v-parizhe/