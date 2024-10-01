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"Надо в Голливуд": Асель Сагатова покрасовалась в мини-юбке в Алматы

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала в Instagram кадры с новой фотосессии, снятой в Алматы - 39-летняя кинозвезда попозировала в стильном наряде, передает NUR.KZ.

На новых фото, опубликованных Сагатовой, она демонстрирует элегантный и современный образ. Асель одета в белый пиджак с поясом и короткую черную юбку. Дополняют наряд высокие черные ботфорты, придающие образу дерзкий акцент.

Из аксессуаров на Сагатовой - очки и жемчужное ожерелье, которые добавляют изысканности. Легкая укладка и естественный макияж завершают образ, подчеркивая природную красоту кинозвезды.

"Огонь", "Красавица и суперактриса", "Вам надо в Голливуд", "Жаным", "Вы похожи на Монику Беллуччи", "Ах, какая женщина", - написали восхищенные поклонники.

Недавно Сагатова вернулась из Исландии, откуда регулярно публиковала захватывающие видео.

Мы также писали, что в Сети удивились внешнему сходству Асель с актером Чингизом Капиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2167881-nado-v-gollivud-asel-sagatova-pokrasovalas-v-mini-yubke-v-almaty/

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