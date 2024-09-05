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"Как из романтичного кино": Асель Сагатова очаровала стильными образами

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала в Instagram-аккаунте свежие снимки в осенних аутфитах и получила одобрение от поклонников своего творчества, передает NUR.KZ.

Сагатова встретила осень в стильных повседневных нарядах - джинсы, рубашки и куртки. Актриса улыбалась на камеру, чем очаровала своих поклонников.

"Осень — время перемен, когда природа примеряет свои самые богатые и теплые оттенки", - подписала публикацию Асель.

"Четкая", "Супер", "Очень стильные фотки", "Как всегда, Аселенька во всех нарядах прекрасна", "Как из американского доброго романтичного кино", "Красавица", "Как всегда, шикарно выглядите", "Улыбка даже лучше, чем у голливудских красавиц", "Самая-самая", - написали очарованные фанаты.

Не так давно Асель Сагатова публиковала теплое обращение к своим поклонникам в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2157451-kak-iz-romantichnogo-kino-asel-sagatova-ocharovala-stilnymi-obrazami/

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