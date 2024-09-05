"Как из романтичного кино": Асель Сагатова очаровала стильными образами

Казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала в Instagram-аккаунте свежие снимки в осенних аутфитах и получила одобрение от поклонников своего творчества, передает NUR.KZ.

Сагатова встретила осень в стильных повседневных нарядах - джинсы, рубашки и куртки. Актриса улыбалась на камеру, чем очаровала своих поклонников.

"Осень — время перемен, когда природа примеряет свои самые богатые и теплые оттенки", - подписала публикацию Асель.

"Четкая", "Супер", "Очень стильные фотки", "Как всегда, Аселенька во всех нарядах прекрасна", "Как из американского доброго романтичного кино", "Красавица", "Как всегда, шикарно выглядите", "Улыбка даже лучше, чем у голливудских красавиц", "Самая-самая", - написали очарованные фанаты.

Не так давно Асель Сагатова публиковала теплое обращение к своим поклонникам в соцсети.