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Сменившую имидж после воссоединения с мужем Жаркынай Ханайым сравнили с Джей Ло

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Жаркынай Ханайым
Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaiabdukashimkizi

Казахстанская исполнительница и актриса Жаркынай Ханайым показалась в новом образе - артистка сменила имидж, чем удивила своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Такое преображение артистка объяснила участием в новом телевизионном проекте "Жұлдызды жұп". Жаркынай появилась с забавными кудряшками, для образа она выбрала джинсовую двойку, украшенную разноцветными цветочками.

"Красивая", "Удачи тебе, красавица, светящаяся, как солнце", "Вы стали похожи на Ашу Матай", "Такая милашка, обожаю", "Желаем победить в проекте", "Джей Ло", - написали ей фанаты.

В начале августа стало известно, что Жаркынай Ханайым и актер Айдар Аскарбек, у которых подрастает дочь, воссоединились после развода. Артистка обратилась к Айдару Аскарбеку после воссоединения, назвав его "своим огнем".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2159142-smenivshuyu-imidzh-posle-vossoedineniya-s-muzhem-zharkynay-hanayym-sravnili-s-dzhey-lo/

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