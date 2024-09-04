"Мой огонь": Жаркынай Ханайым обратилась к Айдару Аскарбеку после воссоединения

Казахстанские актеры Жаркынай Ханайым и Айдар Аскарбек запечатлелись вместе - фото появилось в Instagram. Пара недавно объявила о воссоединении после развода, передает NUR.KZ.

Примерно месяц назад Казнет шокировала новость о том, что Ханайым и Аскарбек снова вместе - знаменитая пара, у которой есть совместный ребенок, была в разводе. Теперь актриса решила опубликовать совместный снимок со своей второй половиной - она тепло обратилась к Айдару в Instagram.

"Мой огонь", - написала Жаркынай под фотографией.

"Давайте уже номинацию - самая красивая пара", "Родные наши", "За них двоих у меня сердце болело, в особенности за малыша, пусть сердца будут вместе", "Будьте счастливы", "Как же мы рады за вас", - написали поклонники в комментариях.