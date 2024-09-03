Лиза Арзамасова показала редкое фото школьных лет

Российская актриса Лиза Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", показала в Instagram редкую фотографию школьных лет. Фанаты заметили, как сильно похож на нее сын, передает NUR.KZ.

Актриса поздравила всех с началом учебного года и показала архивное фото с подругой.

"Это моя любимая школьная фотография. На ней мы с моей дорогой Дашкой на подготовишках. Нам по 5 лет. Что я вынесла из школы? Друга! Настоящего классного друга, подруженьку, которую люблю через время и расстояния", - отметила Лиза.

"Лева и маленькая Лиза - одно лицо", "Теперь точно ясно, чья у Левушки улыбка! Мамочкина! Интересно, а какой будет Лия?", "Ой, я думала с первого взгляда Левушка! Потом смотрю, да нет, косички", "Хороши, подружки", "Задорные девчонки", "Лева - ваша копия", "Школьные годы чудесные, вы такие милые", - написали ей пользователи соцсети.

Напомним, в начале августа Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями во второй раз, у них родилась дочь Лия. Актриса рассказала, что изменилось в ее жизни после рождения дочери.