В одних колготках: новая девушка Венсана Касселя устроила откровенную фотосессию

Бразильская модель Нара Баптиста опубликовала новые кадры со своим возлюбленным Венсаном Касселем. На фото на ней надеты только колготки, передает NUR.KZ.

Новая девушка Венсана Касселя Нара Баптиста опубликовала на своей странице в Instagram откровенные фото с актером, с которым у нее романтические отношения. На одном из снимков Венсан обнимает Нару, которая предстала топлес (фото можно найти, трижды пролистнув "карусель" в подборке ниже - прим. ред.).

"Любовь... Ты позволил мне жить", - написала 27-летняя девушка 57-летнего французского актера.

В комментариях отметился и сам Венсан.

"После дождя приходит солнце... Ты мое солнышко", - написал Кассель.

Напомним, слухи о романе между Венсаном и Нарой появились в 2023 году. Тогда в Сети публиковались совместные фото Касселя и Баптисты - они вместе посещали публичные мероприятия, побывали на вечеринке в одном из клубов Рио-де-Жанейро, а также отдыхали на пляже и купались в океане.

До этого Венсан Кассель расстался со своей супругой, моделью Тиной Кунаки. Они поженились в 2018 году через два года после того, как объявили о своих отношениях. На тот момент девушке был всего 21 год.

До отношений с Тиной Кунаки Венсан много лет прожил в браке с актрисой Моникой Беллуччи. За это время у пары появились две дочери: Дева и Леони Кассель.

Нара Баптиста родилась в Австралии и принимала участие в местных конкурсах красоты.

Сейчас число подписчиков на странице Нары приближается к 100 тысячам.

Подписчики оставляют много положительных комментариев на португальском, испанском и итальянских языках.