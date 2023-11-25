Новая возлюбленная Касселя поздравила его с днем рождения

27-летняя модель Нара Баптиста, которую называют новой возлюбленной Венсана Касселя, поздравила актера с днем рождения. Звезде французского кино исполнилось 57 лет, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Нара опубликовала совместное фото, на котором модель расположилась на коленях своего возлюбленного на фоне Эйфелевой башни. На снимке Кассель гладит ноги Нары, пара улыбается.

"С днем рождения, мой хороший", - написала она.

Нара Баптиста и Венсан Кассель. Фото: instagram.com/narahbaptista

Сам же Кассель сделал репост сторис и ответил смайликом в виде большого красного сердца.

Напомним, что весной этого года появился информация о том, что Венсан Кассель расстался со своей супругой, моделью Тиной Кунаки. Они поженились в 2018 году через два года после того, как объявили о своих отношениях. На этот момент девушке был всего 21 год. В конце апреля 2019 года у них родилась дочь, которую назвали Амазони.

По информации "Вокруг ТВ", в 2023 году стало известно о том, что Нара Баптиста начала встречаться с Венсанов Касселем. Поклонники также отметили огромную разницу в возрасте возлюбленных. Официально комментировать свои отношения Кассель и Баптиста не стали.

Нара родилась в 1997 году в Квинсленде, Австралия, где и провела детство и юность.

В 2020 году участвовала в конкурсе красоты "Мисс Вселенная Австралия-2020" и вошла в топ-15.

В сентябре 2023 году в Сети появились совместные фото Касселя и Баптисты - они вместе посещали публичные мероприятия, побывали на вечеринке в одном из клубов Рио-де-Жанейро, а также отдыхали на пляже и купались в океане.