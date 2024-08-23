"Само совершенство": Альмира Турсын появилась в утонченном образе (видео)
Опубликовано:
Казахстанская актриса Альмира Турсын, сыгравшая роль сакской царицы в историческом фильме "Томирис", показала своим фанатам новый образ в стиле old money, передает NUR.KZ.
Накануне Альмира Турсын удивила эффектными фото в полупрозрачном наряде, а теперь уже блистает в новом образе.
"Утонченный образ в стиле Old Money для очаровательной Альмиры Турсын", - гласит комментарий к ролику с перевоплощением, на котором актриса сначала появляется в бигудях и без макияжа, а после - в роскошном образе.
"Нет слов, какая роскошная", "На турецкую актрису похожа", "Ну что за красота", "Шикарный образ", "Сногсшибательно", "Горим, горим", "Вы само совершенство", - отметили в комментариях фолловеры.
Мы также писали, что Диас Аблаев и Альмира Турсын удивили внешним сходством.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152654-samo-sovershenstvo-almira-tursyn-poyavilas-v-utonchennom-obraze-video/