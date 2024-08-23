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"Само совершенство": Альмира Турсын появилась в утонченном образе (видео)

Опубликовано:

Альмира Турсын
Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, сыгравшая роль сакской царицы в историческом фильме "Томирис", показала своим фанатам новый образ в стиле old money, передает NUR.KZ.

Накануне Альмира Турсын удивила эффектными фото в полупрозрачном наряде, а теперь уже блистает в новом образе.

"Утонченный образ в стиле Old Money для очаровательной Альмиры Турсын", - гласит комментарий к ролику с перевоплощением, на котором актриса сначала появляется в бигудях и без макияжа, а после - в роскошном образе.

"Нет слов, какая роскошная", "На турецкую актрису похожа", "Ну что за красота", "Шикарный образ", "Сногсшибательно", "Горим, горим", "Вы само совершенство", - отметили в комментариях фолловеры.

Мы также писали, что Диас Аблаев и Альмира Турсын удивили внешним сходством.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152654-samo-sovershenstvo-almira-tursyn-poyavilas-v-utonchennom-obraze-video/

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