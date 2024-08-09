"Разлучили при рождении": Диас Аблаев и Альмира Турсын удивили внешним сходством
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Звезда фильма "Томирис" Альмира Турсын и казахстанский исполнитель Диас Аблаев сфотографировались на ивенте и обратили внимание на свое внешнее сходство, передает NUR.KZ.
33-летняя актриса и 38-летний певец посетили светское мероприятие в Алматы и сделали совместное селфи. Первым фотографию в Instagram-сторис опубликовал сын Нагимы Ескалиевой. Он не мог не подметить, насколько они с Альмирой похожи.
"Нас все-таки разлучили при рождении", - подписал снимок Аблаев.
Через несколько часов та же фотография появилась и на странице кинозвезды. Альмира Турсын назвала Диаса "братом от других матери и отца" и спросила у поклонников, действительно ли они с исполнителем так похожи. 90% респондентов ответили утвердительно.
Недавно Альмира Турсын сделала чувственные фото на берегу Капчагая.
Мы также писали, что Диас Аблаев показал архивный снимок из детства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146743-razluchili-pri-rozhdenii-dias-ablaev-i-almira-tursyn-udivili-vneshnim-shodstvom/