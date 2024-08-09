"Разлучили при рождении": Диас Аблаев и Альмира Турсын удивили внешним сходством

Звезда фильма "Томирис" Альмира Турсын и казахстанский исполнитель Диас Аблаев сфотографировались на ивенте и обратили внимание на свое внешнее сходство, передает NUR.KZ.

33-летняя актриса и 38-летний певец посетили светское мероприятие в Алматы и сделали совместное селфи. Первым фотографию в Instagram-сторис опубликовал сын Нагимы Ескалиевой. Он не мог не подметить, насколько они с Альмирой похожи.

"Нас все-таки разлучили при рождении", - подписал снимок Аблаев.

Альмира Турсын и Диас Аблаев. Фото: instagram.com/dias_ablayev

Через несколько часов та же фотография появилась и на странице кинозвезды. Альмира Турсын назвала Диаса "братом от других матери и отца" и спросила у поклонников, действительно ли они с исполнителем так похожи. 90% респондентов ответили утвердительно.

Альмира Турсын и Диас Аблаев. Фото: instagram.com/almiratursyn

Недавно Альмира Турсын сделала чувственные фото на берегу Капчагая.

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