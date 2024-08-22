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Эзотерика

"Невероятная": Альмира Турсын удивила эффектными фото в полупрозрачном наряде

Опубликовано:

Альмира Турсын
Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Звезда фильма "Томирис" Альмира Турсын опубликовала новую серию фото, снятых в пустыне - эффектный наряд актрисы поразил воображение поклонников ее творчества, передает NUR.KZ.

На снимках, опубликованных в Instagram-аккаунте, Альмира предстала в черном платье с необычным корсетом и с длинной полупрозрачной юбкой. В руках актриса держит легкую полупрозрачную ткань, которая развевается на ветру. Ее волосы были собраны в пучок, а украшений она решила не надевать.

В описании к публикации Турсын рассказала о смене творческих планов.

"Галя, у нас отмена… По спектаклю и премьере в театре! Поменяли пьесу, там не буду играть. Творческие и рабочие процессы. Думаю, сообщу и предупрежу, вдруг вы ждали и собирались… Всегда верю, что все во благо и к лучшему! Аминь!

Готовимся к премьере фильма. И продолжу делиться фотографиями", - рассказала кинозвезда.

"Невероятная", "Жаль, ждем новых премьер", "Прекрасная", "Любовь", - поддержали актрису верные фанаты.

Недавно мы писали, что Альмира Турсын обворожила фанатов в платье с высоким разрезом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152203-neveroyatnaya-almira-tursyn-udivila-effektnymi-foto-v-poluprozrachnom-naryade/

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