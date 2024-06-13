"Харизма от мамы": Диас Аблаев показал архивное фото из детства

Казахстанский исполнитель Диас Аблаев, сын народной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой, опубликовал несколько архивных фото и видео в Instagram, в том числе детский снимок, передает NUR.KZ.

В своем новом посте в Instagram Диас собрал архивные кадры ярких и позитивных моментов своей жизни - встречи с друзьями, занятия спортом, вкусные блюда и выступления на сцене.

Особое внимание поклонников привлек последний снимок в карусели - детское фото 38-летнего Аблаева в домашней обстановке на фоне настенных часов в форме наручных, которые были популярны много лет тому назад.

"Хорошие времена! Кто помнит часы на последнем фото?" - спросил Диас у подписчиков своего блога в соцсети.

"Классные были часы", "Такие же были", "Ваша харизма от мамы", "Часы на заднем фоне - ностальгия", - написали в комментариях под публикацией.

В день своего рождения Диас Аблаев также показывал детское фото.