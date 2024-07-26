"Девушка, которая волнует всех": Альмира Турсын сделала чувственные фото на берегу Капчагая
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Звезда фильма "Томирис" Альмира Турсын съездила на Капчагайское водохранилище в Конаеве. Кроме отдыха, актриса успела устроить ночной фотосет на берегу, передает NUR.KZ.
33-летняя Альмира Турсын продолжает исследовать казахстанскую природу - во время поездки в Конаев она решила совместить приятное с полезным.
На берегу Капчагайского водохранилища исполнительница главной роли в фильме "Томирис" надела платье с животным принтом и устроила необычную фотосессию в ночи.
"Не волнуйся! Волнуй! Серия фотографий наших экспериментов на берегу Капчагайского…" - подписала публикацию Турсын.
"Аля, такой образ красивый, фотосессия просто бомбическая", "Альмира - девушка, которая волнует всех", "Женственная, красивая", "Все фотографии отличные", "Ни с кем не сравнится", "Очень волнующе! Дух захватывает", - написали поклонники в комментариях под постом.
Недавно Альмира Турсын запечатлелась в кроп-топе у водопадов Аюсай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2140272-devushka-kotoraya-volnuet-vseh-almira-tursyn-sdelala-chuvstvennye-foto-na-beregu-kapchagaya/