"Девушка, которая волнует всех": Альмира Турсын сделала чувственные фото на берегу Капчагая

Звезда фильма "Томирис" Альмира Турсын съездила на Капчагайское водохранилище в Конаеве. Кроме отдыха, актриса успела устроить ночной фотосет на берегу, передает NUR.KZ.

33-летняя Альмира Турсын продолжает исследовать казахстанскую природу - во время поездки в Конаев она решила совместить приятное с полезным.

На берегу Капчагайского водохранилища исполнительница главной роли в фильме "Томирис" надела платье с животным принтом и устроила необычную фотосессию в ночи.

"Не волнуйся! Волнуй! Серия фотографий наших экспериментов на берегу Капчагайского…" - подписала публикацию Турсын.

"Аля, такой образ красивый, фотосессия просто бомбическая", "Альмира - девушка, которая волнует всех", "Женственная, красивая", "Все фотографии отличные", "Ни с кем не сравнится", "Очень волнующе! Дух захватывает", - написали поклонники в комментариях под постом.

Недавно Альмира Турсын запечатлелась в кроп-топе у водопадов Аюсай.