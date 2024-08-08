"Ух, какой!": Еркебулан Токтар похвастался накачанным торсом на новых фото
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Казахстанский актер и боксер Еркебулан Токтар похвастался накачанным торсом. Фотографии он разместил в Instagram и вызвал переполох среди подписчиков, передает NUR.KZ.
"Если фото наберет 2 тысячи комментов, то я разыграю себя самого", - написал Еркебулан с присущим ему юмором.
Через некоторое время актер вновь оставил комментарий.
"Я, оказывается, и даром не нужен", - посмеялся он.
Подписчики оценили шутку и прекрасную форму молодого человека.
"Заманчивое предложение", "Прямо американец он тут", "Достанься девушке, нуждающейся в парне", "Ух, какой", "Пахнет как мужчина", "Шоколадка", "Краш, волк", - написали они.
Напомним, Еркебулан Токтар обратился к парням с просьбой не портить невинных девушек. Актер также рассказал, что его давняя мечта сбылась.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146515-uh-kakoy-erkebulan-toktar-pohvastalsya-nakachannym-torsom-na-novyh-foto/