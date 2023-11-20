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"Я на съемках в Голливуде": Еркебулан Токтар рассказал, что его давняя мечта сбылась

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Еркебулан Токтар
Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Казахстанский актер Еркебулан Токтар показал в Instagram архивные кадры, где был запечатлен в массовых сценах в кино. Тогда он только мечтал о главных ролях, а сейчас задействован в съемках в Голливуде, передает NUR.KZ.

Еркебулан отметил, что его мечты претворились в жизнь.

"Эти кадры сняты примерно лет 10 назад, когда я играл в массовках в казахстанских сериалах.

Тогда я мечтал о том, что еще буду играть главные роли на одной площадке с самыми крутыми актерами казахстанского кино. Слава Аллаху, он дал мне возможность достигнуть этой мечты.

Но была у меня и такая мечта, о которой я стыдился говорить. Это Голливуд. Я стеснялся говорить о Голливуде. Я думал, надо мной будут смеяться. Но сегодня я в Голливуде. И я тут не для прогулки, я приехал на съемки. Благодаря Всевышнему все так, как я и мечтал.

Хочу сказать, что нет предела мечтам, надо стремиться к мечте, трудиться и молиться", - отметил актер.

"Молодец", "Браво", "Дай Бог заслужить "Оскар", "Красавчик, родной", "Уровень", "Ты крутой, только вперед!" - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2046684-ya-na-semkah-v-gollivude-erkebulan-toktar-rasskazal-chto-ego-davnyaya-mechta-sbylas/

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