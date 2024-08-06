"Девочки по нему сходят с ума": самый завидный холостяк Казахстана сменил имидж (фото)
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Один из самых завидных казахстанских холостяков Димаш Адилет предстал перед своей читательской аудиторией в Instagram в новом имидже. Фанаты назвали его образ брутальным, передает NUR.KZ.
Бритая голова, усы и борода - таким Димаша Адилета ранее никто не видел.
"Привет из Монако", - подписал он фото.
Новый стиль самого завидного холостяка страны тут же оценили девушки. Но и мужчины высказали свое мнение.
"Был мальчиком, стал мужчиной", "Девочки, держите меня", "От смазливого мальчика ничего не осталось", "Пахнет как мужчина", "Ох, ты выглядишь мощно и мужественно", "Красивые такой", "На кубинца похож", "Стал еще брутальнее, чем был. Девчонки, смотрю, с ума сходят по нему", "Неожиданно", "Амиго из Казахстана", - написали пользователи Сети.
Ранее самого завидного холостяка Казахстана заподозрили в женитьбе. Димаш Адилет также показал своих родителей в соцсети и восхитил подписчиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2144967-devochki-po-nemu-shodyat-s-uma-samyy-zavidnyy-holostyak-kazahstana-smenil-imidzh-foto/