"Девочки по нему сходят с ума": самый завидный холостяк Казахстана сменил имидж (фото)

Один из самых завидных казахстанских холостяков Димаш Адилет предстал перед своей читательской аудиторией в Instagram в новом имидже. Фанаты назвали его образ брутальным, передает NUR.KZ.

Бритая голова, усы и борода - таким Димаша Адилета ранее никто не видел.

"Привет из Монако", - подписал он фото.

Новый стиль самого завидного холостяка страны тут же оценили девушки. Но и мужчины высказали свое мнение.

"Был мальчиком, стал мужчиной", "Девочки, держите меня", "От смазливого мальчика ничего не осталось", "Пахнет как мужчина", "Ох, ты выглядишь мощно и мужественно", "Красивые такой", "На кубинца похож", "Стал еще брутальнее, чем был. Девчонки, смотрю, с ума сходят по нему", "Неожиданно", "Амиго из Казахстана", - написали пользователи Сети.

Ранее самого завидного холостяка Казахстана заподозрили в женитьбе. Димаш Адилет также показал своих родителей в соцсети и восхитил подписчиков.