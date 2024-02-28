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30 лет независимости Казахстана

"Тот случай, когда годы красят": самый завидный холостяк Казахстана показал своих родителей

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Димаш Адилет
Димаш Адилет. Фото: instagram.com/dimashadilet

Казахстанский блогер, бизнесмен, участник шоу "Холостяк" Димаш Адилет тепло поздравил своего отца с днем рождения и показал семейные фотографии, передает NUR.KZ.

Димаш разместил фото из семейного альбома в своей ленте. Он поздравил отца с 50-летием.

"Сегодня юбилей у единственного человека, с которого я всегда брал и буду брать пример - у моего отца. Самый лучший отец, ответственный семьянин, надежный муж, мощный бизнесмен, честный и достойный человек, и самый настоящий мужчина", - отметил блогер.

Он подчеркнул, что благодарен судьбе за свою прекрасную семью.

"Я благодарен жизни за то, что у меня такой отец, такие родители и такая семья. В первую очередь, это заслуга моего отца как мужчины. Для него семья всегда на первом месте.

Это человек, который ради семьи встает каждое утро и непоколебимо идет вперед вне зависимости от того, какие испытания кидает ему жизнь. Это человек, который всегда защитит свою семью, чего бы это не стоило.

И человек, который найдет решение любой проблеме, и никогда не позволит жизни сбить себя с пути. Пап, с днем рождения! Долгих, долгих, долгих лет счастливой жизни! Надеюсь, ты всегда будешь гордиться своими детьми! Люблю тебя", - написал он.

"Тот случай, когда годы только красят", "Это круто иметь такого отца, которым восхищается сын", "Прекрасная семья, красивейшие родители! Такой и сын получился", "Вы копия отца", "Счастья вам, красивые люди", "Мама и папа очень похожи друг на друга", - написали пользователи соцсети.

Напомним, осенью прошлого года Димаш Адилет сообщил о своем решении переехать в Дубай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063540-tot-sluchay-kogda-gody-krasyat-samyy-zavidnyy-holostyak-kazahstana-pokazal-svoih-roditeley/

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