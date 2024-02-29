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"Обручальное кольцо?": самого завидного холостяка Казахстана заподозрили в женитьбе

Опубликовано:

Димаш Адилет
Димаш Адилет. Фото: instagram.com/dimashadilet

Один из самых завидных казахстанских холостяков Димаш Адилет был замечен с кольцом на безымянном пальце. Подписчицы в Instagram переполошились и задались вопросом, не женился ли он, передает NUR.KZ.

Накануне блогер и бизнесмен, участник шоу "Холостяк" Димаш Адилет тепло поздравил отца с 50-летием и показал фото из семейного альбома.

На одном из них внимательные фанатки разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки молодого человека.

"Только я заметила у Димаша обручальное кольцо?" - написала одна из фанаток.

"Я тоже заметила", - ответила ей другая подписчица Адилета.

Скрин публикации Димаша Адилета
Скрин публикации Димаша Адилета: instagram.com/dimashadilet

Переполошились и другие пользовательницы соцсети, тоже заметившие кольцо.

"Почему кольцо на безымянном?", "У вас кольцо на пальце. Вы женаты?", "Я тоже заметила, еще в бабочке стоит, может, это его свадьба была?", "С женитьбой!" - гласят комментарии под публикацией.

Однако Димаш никак не отреагировал на их вопросы.

Напомним, прошлой осенью самый завидный жених Казахстана сообщил о переезде в Дубай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063703-obruchalnoe-koltso-samogo-zavidnogo-holostyaka-kazahstana-zapodozrili-v-zhenitbe/

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