"Обручальное кольцо?": самого завидного холостяка Казахстана заподозрили в женитьбе

Один из самых завидных казахстанских холостяков Димаш Адилет был замечен с кольцом на безымянном пальце. Подписчицы в Instagram переполошились и задались вопросом, не женился ли он, передает NUR.KZ.

Накануне блогер и бизнесмен, участник шоу "Холостяк" Димаш Адилет тепло поздравил отца с 50-летием и показал фото из семейного альбома.

На одном из них внимательные фанатки разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки молодого человека.

"Только я заметила у Димаша обручальное кольцо?" - написала одна из фанаток.

"Я тоже заметила", - ответила ей другая подписчица Адилета.

Скрин публикации Димаша Адилета: instagram.com/dimashadilet

Переполошились и другие пользовательницы соцсети, тоже заметившие кольцо.

"Почему кольцо на безымянном?", "У вас кольцо на пальце. Вы женаты?", "Я тоже заметила, еще в бабочке стоит, может, это его свадьба была?", "С женитьбой!" - гласят комментарии под публикацией.

Однако Димаш никак не отреагировал на их вопросы.

Напомним, прошлой осенью самый завидный жених Казахстана сообщил о переезде в Дубай.