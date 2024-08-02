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"Кажется, мальчик будет": беременная третьим ребенком Айсауле Бакытбек показала округлившийся живот

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек показала несколько личных снимков, на которых можно заметить заметно округлившийся живот, - казахстанская блогерша готовится стать мамой в третий раз, передает NUR.KZ.

"Красивый июль", - так Айсауле подписала новую публикацию в соцсети Instagram.

По фотографиям можно понять, как прошел второй летний месяц у популярной блогерши, которая готовится к третьим родам. Несмотря на деликатное положение, маме двоих дочерей не сидится дома - она проводит время на природе и в горах, занимается шопингом и устраивает съемки.

Пользователи Сети попробовали угадать пол будущего ребенка.

"Кажется, будет мальчик", "Самое главное, чтобы живой и здоровый ребенок родился, а мальчик или девочка - неважно", "Станете мамой мальчика", "Где гендер-пати?", "Какая милая и душевная подборка фотографий", - написали в комментариях подписчики.

Недавно Айсауле Бакытбек провела обряд "тұсау кесу" для младшей дочери Сатти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2143701-kazhetsya-malchik-budet-beremennaya-tretim-rebenkom-aysaule-bakytbek-pokazala-okruglivshiysya-zhivot/

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