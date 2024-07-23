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Айсауле Бакытбек провела обряд "тұсау кесу" для младшей дочери

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек с мужем
Айсауле Бакытбек с мужем. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Младшей дочери блогерши исполнился год - в честь этого маленькой Сатти провели обряд "тұсау кесу". Айсауле Бакытбек показала в соцсетях, как прошло торжество, передает NUR.KZ.

Для праздника Айсауле выбрала по-настоящему летнюю тему - фрукты. Ими был украшен весь зал и фотозона. Гостей ждал тематический фруктовый бар с закусками, который назвали "Сатти-фрутти", а на столах были сладкие комплименты.

Своих дочерей Айсауле с супругом по-прежнему не показывают, однако подписчики Instagram-аккаунта блогерши смогли разглядеть аутфиты ближайших родственников, а в Telegram-канале Бакытбек выложила фотографии с супругом, а также поближе показала праздничные столы.

Пользователи Казнета выразили свои мнения по поводу увиденного.

"Как все красиво и ярко", "Когда вы вышли замуж, я думала: "Зачем ей замуж, избалованная девочка, какая из нее невеста, жена, мать?". Нет, Вы просто молодец! Умная, красивая, воспитанная. А какой вкус у Вас! Материнского и женского счастья Вам", "Желаю малышке, чтобы ее жизнь была такой же красочной, яркой и сладкой", "С днем рождения Вашей доченьки! Вы такая классная, Айсауле", - написали они в комментариях.

Недавно Айсауле Бакытбек объявила, что станет матерью в третий раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2138511-aysaule-bakytbek-provela-obryad-t-sau-kesu-dlya-mladshey-docheri/

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