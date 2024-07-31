Алика Смехова задорно станцевала под хит казахстанского исполнителя про ландыши

Российская актриса Алика Смехова задорно станцевала на отдыхе под нашумевшую композицию молодого казахстанского исполнителя Jazzdauren "Дарите женщинам цветы", передает NUR.KZ.

"Решила немного похулиганить на отдыхе, цветов только не нашла, зато нашла прекрасное место для отдыха", - прокомментировала она публикацию.

На видео дочь Вениамина Смехова, легендарного Атоса из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", зажигательно танцует под ставшую хитом песню про ландыши. Ее исполняет Жандаурен Аблаев, выступающий под псевдонимом Jazzdauren.

"Вот как надо отдыхать!", "Хулиганка Алика", "Песню исполняет казахстанец, классная популярная песня", "Танцую вместе с вами", "Прикольная песня", "Как здорово, зажигательно", - пишут комментарии пользователи соцсети.

Мы также писали, что исполнитель хита про ландыши рассказал, кто пишет ему песни, и спел отрывок нового трека. Он также назвал дату выхода новой песни в ретро-стиле.