Исполнитель хита про ландыши назвал дату выхода новой песни в ретро-стиле (видео)
Опубликовано:
Казахстанский певец из Уральска Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, анонсировал релиз песни в ретро-стиле - это уже вторая новая композиция за это лето, передает NUR.KZ.
Исполнитель хита "Дарите женщинам цветы" продолжает выпускать новые треки с полюбившимся ретро-звучанием - в июне вышла песня "Песни на кассете", а август начнется с еще одной композиции в исполнении Jazzdauren.
"Друзья, на следующий неделе выйдет новый трек!" - написал в Instagram Жандаурен Аблаев.
Новая песня получила название "Первая любовь" - артист объявил, что ее релиз состоится в пятницу, 2 августа. Jazzdauren опубликовал в соцсети небольшой отрывок композиции.
Пользователи Сети поздравили артиста с грядущей премьерой.
"Такой молодец! Спасибо твоим авторам за честные песни без хайпа и от души. Спасибо тебе за искреннюю любовь к слушателям и душевную подачу", "Все-таки уникально тембр голоса похож на Юрин (Шатунова - прим. ред.). И народу нравится", "Каждая песня со смыслом и с интересной мелодией. Успехов творческих тебе, дорогой. Так держать", - написали они в комментариях.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2141107-ispolnitel-hita-pro-landyshi-nazval-datu-vyhoda-novoy-pesni-v-retro-stile-video/