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Исполнитель хита про ландыши назвал дату выхода новой песни в ретро-стиле (видео)

Опубликовано:

Жандаурен Аблаев (Jazzdauren)
Жандаурен Аблаев (Jazzdauren). Фото: instagram.com/jazzdauren

Казахстанский певец из Уральска Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, анонсировал релиз песни в ретро-стиле - это уже вторая новая композиция за это лето, передает NUR.KZ.

Исполнитель хита "Дарите женщинам цветы" продолжает выпускать новые треки с полюбившимся ретро-звучанием - в июне вышла песня "Песни на кассете", а август начнется с еще одной композиции в исполнении Jazzdauren.

"Друзья, на следующий неделе выйдет новый трек!" - написал в Instagram Жандаурен Аблаев.

Новая песня получила название "Первая любовь" - артист объявил, что ее релиз состоится в пятницу, 2 августа. Jazzdauren опубликовал в соцсети небольшой отрывок композиции.

Пользователи Сети поздравили артиста с грядущей премьерой.

"Такой молодец! Спасибо твоим авторам за честные песни без хайпа и от души. Спасибо тебе за искреннюю любовь к слушателям и душевную подачу", "Все-таки уникально тембр голоса похож на Юрин (Шатунова - прим. ред.). И народу нравится", "Каждая песня со смыслом и с интересной мелодией. Успехов творческих тебе, дорогой. Так держать", - написали они в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2141107-ispolnitel-hita-pro-landyshi-nazval-datu-vyhoda-novoy-pesni-v-retro-stile-video/

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