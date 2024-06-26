Казахстанская модель Ажар Кунболат назвала свой рост

Казахстанская модель Ажар Кунболат, супруга отечественного актера Данияра Алшинова, в рубрике "Вопрос-ответ" в блоге Instagram назвала свой рост, передает NUR.KZ.

Ранее Данияр Алшинов, звезда фильма "Черный, черный человек", пошутил на тему того, как встретил свою супругу - 23-летнюю модель Ажар Кунболат, сыгравшую в клипе Димаша Кудайбергена Golden. Он отметил, что ее невозможно было не заметить из-за высокого роста.

Подписчики поинтересовались, какой рост у девушки.

"185 см. Узнайте рост своих крашей по моему росту", - написала она, добавив фото с друзьями.

Сторис Ажар Кунболат. Скрин: instagram.com/azharkunbolat

Напомним, модель Ажар Кунболат восхитила необычными кадрами из библиотеки, которая находится в Сеуле - в Южной Корее девушка побывала этой весной.