Казахстанская модель Ажар Кунболат назвала свой рост
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Казахстанская модель Ажар Кунболат, супруга отечественного актера Данияра Алшинова, в рубрике "Вопрос-ответ" в блоге Instagram назвала свой рост, передает NUR.KZ.
Ранее Данияр Алшинов, звезда фильма "Черный, черный человек", пошутил на тему того, как встретил свою супругу - 23-летнюю модель Ажар Кунболат, сыгравшую в клипе Димаша Кудайбергена Golden. Он отметил, что ее невозможно было не заметить из-за высокого роста.
Подписчики поинтересовались, какой рост у девушки.
"185 см. Узнайте рост своих крашей по моему росту", - написала она, добавив фото с друзьями.
Напомним, модель Ажар Кунболат восхитила необычными кадрами из библиотеки, которая находится в Сеуле - в Южной Корее девушка побывала этой весной.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2124249-kazahstanskaya-model-azhar-kunbolat-nazvala-svoy-rost/