"Какой аутфит": модель Ажар Кунболат восхитила необычными кадрами из библиотеки в Сеуле

23-летняя казахстанская модель Ажар Кунболат опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько захватывающих фотографий и видео из библиотеки Starfield в Сеуле, передает NUR.KZ.

Во время пребывания в столице Южной Кореи Ажар Кунболат посетила знаменитую библиотеку Starfield Library, масштабы которой захватывают дух.

Казахстанская модель сделала там несколько фотографий, а также сняла парочку видео, на которых можно оценить не только завораживающий книжный фон, но и стильный аутфит Ажар.

"Библиотека для очень высоких людей, как ты", - прокомментировал публикацию супруг модели, казахстанский актер Данияр Алшинов.

Другие подписчики Ажар также не оставили публикацию без внимания.

"Вау", "Макияж, аутфит, задний фон просто огонь", "Крутой лук", "Какой аутфит!", "Красотка", - написали в комментариях под публикацией.

Фотографии Ажар Кунболат регулярно собирают массу лестных отзывов.