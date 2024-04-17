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"Какой аутфит": модель Ажар Кунболат восхитила необычными кадрами из библиотеки в Сеуле

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Ажар Кунболат
Ажар Кунболат. Фото: instagram.com/azharkunbolat

23-летняя казахстанская модель Ажар Кунболат опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько захватывающих фотографий и видео из библиотеки Starfield в Сеуле, передает NUR.KZ.

Во время пребывания в столице Южной Кореи Ажар Кунболат посетила знаменитую библиотеку Starfield Library, масштабы которой захватывают дух.

Казахстанская модель сделала там несколько фотографий, а также сняла парочку видео, на которых можно оценить не только завораживающий книжный фон, но и стильный аутфит Ажар.

"Библиотека для очень высоких людей, как ты", - прокомментировал публикацию супруг модели, казахстанский актер Данияр Алшинов.

Другие подписчики Ажар также не оставили публикацию без внимания.

"Вау", "Макияж, аутфит, задний фон просто огонь", "Крутой лук", "Какой аутфит!", "Красотка", - написали в комментариях под публикацией.

Фотографии Ажар Кунболат регулярно собирают массу лестных отзывов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2086529-kakoy-autfit-model-azhar-kunbolat-voshitila-neobychnymi-kadrami-iz-biblioteki-v-seule/

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