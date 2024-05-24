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"Видная девушка": Данияр Алшинов рассказал, как "встретил" свою жену

Опубликовано:

Данияр Алшинов с супругой
Данияр Алшинов с супругой. Фото: instagram.com/dalshino

Казахстанский актер Данияр Алшинов пошутил на тему знакомства с супругой - 23-летней моделью Ажар Кунболат. По словам кинозвезды, девушку невозможно не заметить из-за высокого роста, передает NUR.KZ.

Видео под названием "Как я встретил свою будущую жену" появилось в Instagram-аккаунте Алшинова. На кадрах он сидит на показе мод, где дефилирует его жена Ажар.

"Меня часто спрашивают: "Данияр, а как Вы встретили Ажар, как Вы ее нашли?". Я всегда отвечаю, что ее очень легко найти, потому что ее всегда видно", - рассказал актер.

В этот момент камера Данияра повернулась в сторону импровизированных кулис - там, из-за ширмы, была видна голова его супруги.

"Чтобы вы понимали, там еще другие люди стоят возле нее, они тоже модели. Но видно только мою", - заключил Алшинов.

Пользователи Казнета оценили юмор звезды фильма "Жаным, ты не поверишь" и одарили комплиментами его супругу.

"Красавица Ваша жена", "Очень видная девушка", "Жду того, у кого так же будет торчать голова", "Вашей супруге тоже хорошо видно всех. Это прекрасно", - написали в комментариях.

Зимой в Сети активно обсудили теплые совместные фотографии Данияра Алшинова и Ажар Кунболат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2106606-vidnaya-devushka-daniyar-alshinov-rasskazal-kak-vstretil-svoyu-zhenu/

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