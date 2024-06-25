"Хочу такую сноху": Анара Батырхан поделилась новыми фото из Вьетнама и очаровала соцсети

Казахстанская актриса и телеведущая Анара Батырхан показала свежие фото из Вьетнама, куда улетела на отдых. Подписчики заметили, что девушка красива и без макияжа, передает NUR.KZ.

Новые фото из Вьетнама Анара Батырхан разместила в своем блоге в Instagram. В карусели она представила ряд фото, снятые на пляже и во время ее прогулок. Фанаты тут же отреагировали на снимки и пожелали девушке хорошего отдыха.

"Без макияжа еще красивее", "Хочу такую сноху. Хочу вас познакомить со своим сыном", "Украсть могут", "Красотка", "Похорошела", - отметили пользователи соцсети.

Ранее улетевшая во Вьетнам Анара Батырхан показала редкие фото с мамой. Телеведущая отметила день рождения во Вьетнаме и разместила в Сети фото из детства и юности.