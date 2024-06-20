Отметившая день рождения во Вьетнаме Анара Батырхан показала фото из детства и юности

Казахстанская актриса и телеведущая Анара Батырхан в день своего рождения, который отметила на отдыхе во Вьетнаме, показала в Instagram фото из детства и юности, передает NUR.KZ.

На днях Анара Батырхан улетела во Вьетнам вместе с мамой на отдых. Артистка отметила там свой день рождения - ей исполнилось 32 года.

"Во Вьетнаме в 00.00 начался мой день рождения. Не жалейте своих поздравлений", - написала она, разместив в карусели ряд фото из личного архива.

На снимках Анара еще совсем малышка, есть также снимки ее школьных лет и фото из юности, снятые в период ее студенчества, а также работы на телеканале НТК, есть и недавние кадры - на проекте Taboo, где она выступает в качестве ведущей.

"Красавица, милая, талантище, классная девчонка, обожаю тебя", "Надо было еще фото добавить того времени, когда вы в клипе Кайрата Нуртаса снялись, была таким милым пончиком", "С днем рождения, красавица", - гласят комментарии подписчиков и звездных коллег.