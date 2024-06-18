Улетевшая во Вьетнам Анара Батырхан показала редкие фото с мамой
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Анара Батырхан улетела во Вьетнам - компанию ей составила ее мама. Казахстанская актриса, певица и телеведущая опубликовала несколько фото, снятых перед вылетом, передает NUR.KZ.
Буквально несколько дней назад Анара Батырхан баловала подписчиков своего блога в Instagram яркими фотографиями из Южной Кореи. Актриса и певица решила не задерживаться в Казахстане - она продолжила путешествовать по региону Юго-Восточной Азии.
Однако на этот раз Анара летит не одна - компанию ей составила ее мать.
"С мамой вылетаем во Вьетнам", - сообщила Батырхан в Instagram, показав несколько фотографий, сделанных перед входом в аэропорт.
Поклонники творчества артистки пожелали им хорошего отдыха.
"Счастливого пути, не пожалеете, что летите туда, хорошего отдыха вам", "Приятного отдыха, девочки", "Фото-видео ждем", "Светлой дороги, приятного полета", - написали они в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2119461-uletevshaya-vo-vetnam-anara-batyrhan-pokazala-redkie-foto-s-mamoy/