"Меру в худобе надо знать": фото Кристины Асмус в купальнике вызвали обсуждение в Сети

Экс-супруга шоумена и актера Гарика Харламова Кристина Асмус показала фигуру в купальнике в Instagram. Актриса отдыхает на Бали вместе с дочерью, передает NUR.KZ.

Кристина Асмус продолжает делиться новыми фото с отдыха на Бали, куда улетела с дочерью Анастасией. 36-летняя актриса показалась в ярко-желтом купальнике и разбавила солнечными фото ленту своих подписчиков в соцсети.

"Все, конечно, понимаю, тренды, все дела, но меру в худобе знать надо", "Жаль, что глаза грустные. Но, как всегда, красивая!", "Как статуэтка - стройна, красива, грациозна", "Девочка", "Очень красивая, но взгляд как-то царапает... Всегда была красавицей, а сейчас как будто пытается это доказать", - разделились во мнениях фанаты.

Ранее Асмус уже демонстрировала фигуру в черном купальнике, однако многие не могли смириться с ее новой стрижкой. Актриса решила поставить точку в этом вопросе и ответила на критику.