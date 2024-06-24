"Меру в худобе надо знать": фото Кристины Асмус в купальнике вызвали обсуждение в Сети
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Экс-супруга шоумена и актера Гарика Харламова Кристина Асмус показала фигуру в купальнике в Instagram. Актриса отдыхает на Бали вместе с дочерью, передает NUR.KZ.
Кристина Асмус продолжает делиться новыми фото с отдыха на Бали, куда улетела с дочерью Анастасией. 36-летняя актриса показалась в ярко-желтом купальнике и разбавила солнечными фото ленту своих подписчиков в соцсети.
"Все, конечно, понимаю, тренды, все дела, но меру в худобе знать надо", "Жаль, что глаза грустные. Но, как всегда, красивая!", "Как статуэтка - стройна, красива, грациозна", "Девочка", "Очень красивая, но взгляд как-то царапает... Всегда была красавицей, а сейчас как будто пытается это доказать", - разделились во мнениях фанаты.
Ранее Асмус уже демонстрировала фигуру в черном купальнике, однако многие не могли смириться с ее новой стрижкой. Актриса решила поставить точку в этом вопросе и ответила на критику.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2123115-meru-v-hudobe-nado-znat-foto-kristiny-asmus-v-kupalnike-vyzvali-obsuzhdenie-v-seti/