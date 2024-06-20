"Я теперь Серега, привыкайте": сделавшая короткую стрижку Асмус ответила на критику в Сети

Российская актриса Кристина Асмус, отдыхающая на Бали, ответила на критику в соцсети по поводу ее короткой стрижки. Она объяснила, почему решила на такой шаг, передает NUR.KZ.

Напомним, улетевшая на Бали Кристина Асмус показала фигуру в купальнике, восхитив фанатов. Однако некоторые пользователи соцсети все еще не могут смириться с ее короткой стрижкой. Актриса решила ответить на колкие замечания с присущим ей юмором.

"Вы заколебали под каждым постом писать, как вам не нравится моя стрижка. Мне от этого она не начинает меньше нравиться. Еще раз.

За последний год для разных проектов я красилась раз 50. Плюс начесы, плойки и привет. Я осталась без волос. У меня выбора не было. Так что, хватит вонять. Да, я теперь не Кристина, я теперь Серега. Привыкайте", - заявила экс-супруга Гарика Харламова.

"Бомбическая стрижка! Я лично сама снова хочу такую", "Мне нравится. Давно хотел написать. Но боялся народного гнева", "Что за привычка обсуждать чужую внешность?! Нравится человеку, пусть ходит", "Действительно, Серега, тень так падает, как будто усы", - гласят комментарии.