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"Фигура идеальная": улетевшая на Бали Кристина Асмус показала фото в купальнике

Опубликовано:

Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус отправилась отдыхать на Бали. Жаркие фотографии в купальнике 36-летняя звезда фильма "Райцентр" выложила в соцсети, передает NUR.KZ.

Кристина поделилась впечатлениями от поездки.

"Это было дорого, долго. Решила поехать спонтанно, когда на днях пыталась поставить на зарядку пачку сигарет. Упорно не могла понять, что не так и почему разъем не подходит. Поняла, что оно - пора в отпуск!

Обычно я въедливо изучаю новое место, а тут силы есть максимум с кровати встать. В принципе, можно было и в Анапу поехать, еще и на машину бы после поездки хватило", - отметила она.

Фанаты пожелали ей хорошего отдыха, а некоторые до сих пор не простили ей того, что она рассталась с длинными локонами и сделала короткую стрижку.

"Так не идет короткая стрижка", "Ты теперь с улицы, ты теперь пацан, а кругом враги", "Ну почему стрижка не идет? Еще как идет!", "Спортивная, красивая, позитивная", "Фигура идеальная", - отреагировали подписчики на новые фото актрисы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2120034-figura-idealnaya-uletevshaya-na-bali-kristina-asmus-pokazala-foto-v-kupalnike/

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