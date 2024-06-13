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Звезда фильма "Районы" Шарип Серик показал фото 10-летней давности

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Шарип Серик
Шарип Серик. Фото: instagram.com/shakentii

Звезда фильма "Районы", 32-летний казахстанский актер Шарип Серик, известный также как Шако, показал фото 10-летней давности в своем блоге в Instagram, передает NUR.KZ.

Отметим, что ранее тренд, ставший популярным в Сети, повторил Али Окапов. Артист показал старое фото с Кайратом Нуртасом.

Экс-супруг певицы Say Mo, сыгравший в сериале "Шекер" актер Шарип Серик также поддержал тренд в Instagram и показал архивное фото, которое было снято 10 лет назад.

На снимке Шарипу 22 года. Молодой человек запечатлелся с питоном в руках во время посещения террариума.

Шарип Серик
Шарип Серик. Фото: instagram.com/shakentii

Ранее Шарип Серик показал свою избранницу и публично признался ей в любви. Актер тепло поздравил избранницу по имени Алия с днем рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2116899-zvezda-filma-rayony-sharip-serik-pokazal-foto-10-letney-davnosti/

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