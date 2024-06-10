Али Окапов удивил архивным фото с Кайратом Нуртасом 10-летней давности
Опубликовано:
Казахстанский исполнитель Али Окапов удивил поклонников архивной фотографией из 2014 года, на которой он запечатлен с коллегой по цеху Кайратом Нуртасом, передает NUR.KZ.
Али Окапов решил не отставать от трендов соцсетей. Пользователи Instagram сейчас активно публикуют в сторис свои фотографии, сделанные 10 лет назад. Вот и исполнитель хита "Биле" выложил свою, причем на ней он запечатлен с другим артистом - Кайратом Нуртасом.
На снимке 22-летний Али и 25-летний Кайрат позируют, глядя в камеру. Оригинала фото, судя по всему, не осталось - Окапов опубликовал скриншот Instagram-публикации актрисы Асель Садвакасовой.
"Лучшие! Кто бы что ни говорил", - так кинозвезда подписала публикацию в 2014 году.
"Нежданчик вам на ночь", - с улыбкой подписал снимок Окапов.
Недавно Али растрогал Казнет фото из семейного архива.
Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2114748-ali-okapov-udivil-arhivnym-foto-s-kayratom-nurtasom-10-letney-davnosti/