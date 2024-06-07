"Фигура - космос": отдыхающая на острове Самуи Майя Бекбаева впечатлила новыми фото

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева, улетевшая с мужем на отдых на остров Самуи, поделилась новыми пляжными фото и вновь вызвала переполох среди пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева разместила ряд новых фото и видео в карусели. На первом фото она запечатлена в бикини и нежно-голубой легкой тунике.

На втором снимке она попозировала на камеру сидя рядом с мужем. В карусели можно также увидеть кадры, как теледива эффектно выходит на берег из океана в красивом белом бикини.

Подписчики, восхитившись увиденным, не смогли промолчать и оставили свои комментарии.

"Я извиняюсь, но здесь не до Самуи", "Шикарная", "Фигура - космос", "Какая красотка. Повезло мужу", "Белый купальник - просто огонь! Или из-за тела такой эффект", "Прекрасная пара", - написали они.

Мы писали ранее, что Майя Бекбаева показала, как отдыхает на Самуи. Теледива в бикини похвасталась райским завтраком с мужем.