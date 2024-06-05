Майя Бекбаева в бикини похвасталась райским завтраком с мужем на Самуи (видео)

Казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева показала кусочек отдыха на тайском острове Самуи. Панорамное видео восхитило подписчиков ее блога в Instagram, передает NUR.KZ.

Телеведущая и ее супруг насладились плотным завтраком со свежими фруктами прямо в бассейне отеля на острове Самуи, куда они недавно прилетели на отдых.

Майя была в белом бикини - сначала дрон показал их с мужем за трапезой, а уже через пару секунд на панорамном видео можно было разглядеть чуть ли не весь остров с белыми песками и кристально чистой водой.

"Самуи - кусочек рая на Земле, объятый зеленью и морем, каждой клеткой ощущаю это единение с природой, очень хочу, чтобы здесь побывал каждый из вас, всем сердцем этого желаю", - пожелала Бекбаева.

Теледива также дала совет всем читателям своего блога.

"Не тратьте время и энергию на обсуждение и осуждение чужой жизни, создавайте и наполняйте свою", - написала Майя.

Накануне на пляжных фото с острова Майю Бекбаеву сравнили с Дженнифер Лопес.