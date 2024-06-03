"Джей Ло отдыхает": улетевшая с мужем на остров Самуи Майя Бекбаева показала пляжные фото
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Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева показала в соцсети, как вместе с мужем отдыхает на острове Самуи в Таиланде. Ее фото в купальнике вызвали бурную реакцию фанатов, передает NUR.KZ.
"Остров Самуи создан, чтобы влюбляться - пусть даже в того, в кого вы уже давно влюблены. Это так важно - качественно провести время вдвоем, хотя парам с детьми здесь тоже понравится.
Для детей есть прекрасно оснащенные игровые зоны, пляж имеет безопасное пологое дно, вода чистейшая", - рассказала Майя.
Теледива показала в карусели фото в купальнике. Подписчики оценили снимки - фанаты восхитились, моралисты принялись стыдить.
"Фигура супер", "Зачем фото в купальнике напоказ?", "Красиво, ей идет, фигура позволяет", "Супер!!! Отличного отдыха и новых прекрасных впечатлений", "Удалите эти фото, нельзя так делать!", "Красивая и шикарная женщина, влюбленная в своего мужа", "О, какая у вас фигура!", "Джей Ло отдыхает", - отметили комментаторы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2111322-dzhey-lo-otdyhaet-uletevshaya-s-muzhem-na-ostrov-samui-mayya-bekbaeva-pokazala-plyazhnye-foto/