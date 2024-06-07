"Шоколадка": улетевшую на Мальдивы Мадлен сравнили с Кендалл Дженнер на пляжных фото

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, показала, как отдыхает на Мальдивах - фотографии в бикини собрали массу восторженных откликов, передает NUR.KZ.

Мадлен вернулась в Instagram после небольшого перерыва. Блогерша улетела отдыхать на Мальдивские острова и выложила несколько фотографий в мини-бикини разных цветов на белоснежном песке.

"Абонент недоступен", - подписала публикацию инстадива.

Серия фотографий за считанные часы успела собрать более 94 тысяч "лайков" и несколько сотен восторженных комментариев от фолловеров, которые успели соскучиться.

"Шикарная женщина", "Как Вам не стыдно быть такой роскошной?", "Ну что за красотка? Космос", "Казахская Кендалл", "Моя любимая", "Если за неделю отдыха одна фотография, значит, отдых прошел на "ура", "Мадина, ты куда пропала? Выходи в сторис, ждем", "Шоколадка моя, отдыхай", - написали подписчики.

Не так давно Мамадалиева угодила в скандал со стендап-комиком, который произнес со сцены оскорбительную для нее шутку - блогерша рассказала, как ее поддержал бойфренд.

Суд признал стендапера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП "Мелкое хулиганство". На него наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток.