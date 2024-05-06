Угодившая в скандал со стендап-комиком Мадлен рассказала, как ее поддержал бойфренд

В Insta-рубрике "Вопрос-ответ" Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, рассказала, как недавний скандал со стендап-комиком отразился на ее личной жизни, передает NUR.KZ.

Автор популярного блога Мадлен столкнулась с хейтом после скандала с комиком из алматинского стендап-клуба. Напомним, инстадиву оскорбила шутка, прозвучавшая со сцены - она решила разбираться с этим в правовом поле.

Один из подписчиков спросил, как это происшествие повлияло на ее личную жизнь. Мамадалиева призналась - ее связь с бойфрендом стала лишь крепче.

"Иногда нужны такие ситуации, чтобы понять поведение мужчины рядом. Как он смотрит и реагирует на подобные вещи, свойственные публичным людям, и что он предпринимает в этот момент.

Я получила огромную поддержку, после чего смотрю на него с еще более лучшей стороны! Хоть он и далек от мира Instagram, он уже знает все эти фишки из-за меня", - со смешком рассказала Мадлен.

После этого ответа подписчики попросили блогершу показать ее избранника. Ответ, однако, был отрицательным.

"Я не то, что парня, я даже мужа показывать не буду", - заявила Мадинахон.

Еще один вопрос касался детей - у Мадлен спросили, сколько малышей она хочет.

"Так как у меня растут племянники на глазах и я активно принимала участие в процессе их воспитания, я знаю, что дети - это очень сложно, и они требуют к себе все ваше внимание и большие финансы.

Я думаю, для такого типа человека, как я, свободолюбивого, мне двоих вполне достаточно. Но если мужик хороший, что не рожать-то? Поживем - увидим", - заключила инстадива.