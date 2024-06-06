"Ни на кого не похожа": Акерке Буркитбай удивила фанатов фотосессией в стиле нуар

Казахстанская певица и кобызистка, солистка группы "Assyl" Акерке Буркитбай опубликовала черно-белые снимки, которые вызвали бурный восторг у фанатов ее творчества, передает NUR.KZ.

Артистка попозировала на темном фоне в жакете оверсайз с необычным поясом. Публикацию Акерке подписала скромно, но многозначительно - пылающим "сердечком".

Фотографии оценили супруг певицы Али Окапов, а также Мади Рымбаев, певица Жаркынай Ханайым и актриса Фариза Ескермес.

Поклонники Акерке не постыдились на комплименты.

"Уау", "Ни на кого не похожа, особая красота", "Какой взгляд", "Природная красота", "Огонь", - написали они в комментариях.

Недавно Акерке Буркитбай покорила Казнет фотографиями с кобызом. Также артистка сняла свою версию популярного в Сети тренда со своим младшим братом.