Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ни на кого не похожа": Акерке Буркитбай удивила фанатов фотосессией в стиле нуар

Опубликовано:

Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская певица и кобызистка, солистка группы "Assyl" Акерке Буркитбай опубликовала черно-белые снимки, которые вызвали бурный восторг у фанатов ее творчества, передает NUR.KZ.

Артистка попозировала на темном фоне в жакете оверсайз с необычным поясом. Публикацию Акерке подписала скромно, но многозначительно - пылающим "сердечком".

Фотографии оценили супруг певицы Али Окапов, а также Мади Рымбаев, певица Жаркынай Ханайым и актриса Фариза Ескермес.

Поклонники Акерке не постыдились на комплименты.

"Уау", "Ни на кого не похожа, особая красота", "Какой взгляд", "Природная красота", "Огонь", - написали они в комментариях.

Недавно Акерке Буркитбай покорила Казнет фотографиями с кобызом. Также артистка сняла свою версию популярного в Сети тренда со своим младшим братом.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113386-ni-na-kogo-ne-pohozha-akerke-burkitbay-udivila-fanatov-fotosessiey-v-stile-nuar/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.