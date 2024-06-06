"Ни на кого не похожа": Акерке Буркитбай удивила фанатов фотосессией в стиле нуар
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Казахстанская певица и кобызистка, солистка группы "Assyl" Акерке Буркитбай опубликовала черно-белые снимки, которые вызвали бурный восторг у фанатов ее творчества, передает NUR.KZ.
Артистка попозировала на темном фоне в жакете оверсайз с необычным поясом. Публикацию Акерке подписала скромно, но многозначительно - пылающим "сердечком".
Фотографии оценили супруг певицы Али Окапов, а также Мади Рымбаев, певица Жаркынай Ханайым и актриса Фариза Ескермес.
Поклонники Акерке не постыдились на комплименты.
"Уау", "Ни на кого не похожа, особая красота", "Какой взгляд", "Природная красота", "Огонь", - написали они в комментариях.
Недавно Акерке Буркитбай покорила Казнет фотографиями с кобызом. Также артистка сняла свою версию популярного в Сети тренда со своим младшим братом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113386-ni-na-kogo-ne-pohozha-akerke-burkitbay-udivila-fanatov-fotosessiey-v-stile-nuar/